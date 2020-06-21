Кембридж, Великобритания, , 09:39 — REGNUM Правительство Великобритании разрешит китайской компании Huawei построить центр исследований и разработок в пригороде Кембриджа. Об этом 21 июня сообщает газета The Sunday Times.

По данным издания, окончательное решение по проекту Huawei будет принято в течение недели. Ожидается, что правительство Великобритании одобрит создание в 11 км от Кембриджа крупного исследовательского центра китайской компании.

Планируется, что затраты на создание этого центра составят около £400 млн ($494 млн). В этом центре будут разрабатываться чипы для использования в телекоммуникационных устройствах широкополосной связи.

Компания Huawei арендовала участок для создания этого центра в мае 2019 года. В случае успешной реализации этого проекта новый исследовательский центр Huawei будет запущен в самом центре британской отрасли производства кремниевых чипов. В этом районе уже находится штаб-квартира британского производителя процессоров Arm Holdings.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) рекомендовал местным операторам сотовой связи сформировать запасы телекоммуникационного оборудования Huawei в свете возможных ограничений поставок из-за санкций правительства США.