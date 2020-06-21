Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Список своих любимых видеоигр опубликовал американский бизнесмен Илон Маск 21 июня в социальной сети Twitter.

Один из пользователей социальной сети попросил основателя компаний SpaceX и Tesla назвать свою любимую видеоигру. В ответ Маск перечислил несколько наименований.

Лучшими видеоиграми за всю историю, по его мнению, являются Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и Fallout New Vegas, а также Saints Row IV. При этом Маск отметил, что использует для видеоигр персональный компьютер, поэтому пропустил несколько эксклюзивов для консолей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года ролевой боевик Mass Effect 2 вошёл в список десяти лучших видеоигр последних десяти лет по оценкам критиков на портале агрегации обзоров Metacritic.

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