Пекин, , 08:30 — REGNUM Китайская компания Huawei не задержит выпуск новых смартфонов линейки Mate из-за санкций правительства США. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на источники в отрасли.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что ужесточение санкций США в отношении китайской компании Huawei привело к приостановке производства и задержке выхода новых смартфонов серии Mate 40. Однако по данным GizmoChina, компания Huawei получит требуемый для производства смартфонов Mate 40 запас процессоров до середины сентября. Это означает, что смартфоны этой серии могут быть выпущены уже в октябре, как это и планировалось ранее.

В мае 2020 года правительство США ввело запрет на поставки комплектующих компании Huawei, который распространяется на всех производителей, использующих американские технологии. После этого крупнейших в мире контрактный производитель чипов TSMC перестал принимать заказы от Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что компания Huawei начала переговоры о резком наращивании поставок чипов с тайваньской компанией MediaTek.

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