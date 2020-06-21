Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Операционные системы Widnows 7 и Windows 8 получили обновление с поддержкой браузера Edge. Об этом сообщается на сайте технической поддержки Microsoft.

Загружаемое автоматически обновление KB4567409 предназначено для компьютеров под управлением Windows 7 с пакетом обновления SP1 или старше и Windows 8.1 или более поздних версий. Главной целью этого обновления стало добавление новой версии веб-браузера от Microsoft Edge на базе Chromium.

Отмечается, что при установке обновления браузер Microsoft Edge будет закреплен на панели задач, соответствующий ярлык также появится на рабочем столе. При этом Microsoft Edge не заменит Internet Explorer, а также не изменит выбор браузера по умолчанию.

«Хотя Microsoft Edge помогает обеспечить безопасность вашего устройства в интернете, оно может оставаться уязвимым для угроз безопасности. Мы рекомендуем вам перейти на поддерживаемую операционную систему», — подчёркивают в Microsoft.

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года. В компании объяснили, что отказ от поддержке устаревшей версии операционной системы позволит ей сосредоточиться на улучшении актуальной системы Windows 10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Microsoft заявили, что браузер Edge будет поддерживаться на на операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до июля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты объяснили опасность использования устаревших операционных систем