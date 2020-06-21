Москва, , 07:24 — REGNUM Главным конструктором по разработке нового российского пилотируемого космического корабля назначен Игорь Хамиц, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Решение о назначении главного конструктора принял исполняющий обязанности гендиректора РКК «Энергия» Игорь Озар. Назначение согласовано с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Игорь Хамиц пришёл в РКК «Энергия» в 1988 году после окончания Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе. С 2007 года он руководил Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем. Отмечается, что Хамиц участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей российского сегмента Международной космической станции.

Прежде главным конструктором по разработке кораблей «Орёл» являлся генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин. Он скончался в ночь на 5 мая 2020 года в возрасте 64 лет.

Корабли серии «Орёл» (ранее известные как «Федерация») разрабатываются для замены грузовых «Прогрессов» и пилотируемых «Союзов». Планируется, что новые корабли смогут использоваться не только для орбитальных полётов, но и для экспедиций на Луну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый испытательный запуск корабля «Орёл» запланирован на конец 2023 года.