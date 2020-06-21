Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Первые испытания на истребителе F/A-18E/F Super Hornet авиабомбы GBU-53/B StormBreaker, которая применяется в комплексе высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), провели вооруженные силы США, сообщает Forbes.

Проверка боевых качеств нового вооружения будет продолжаться до конца этого года. Данную авиабомбу могут начать размещать и на другие самолеты: всепогодный истребитель четвертого поколения F-15E Eagle и истребитель-«невидимка» F-35 Lightning II. Последний может вмещать до 24 бомб GBU-53/B

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая стало известно, что американская корпорация Lockheed Martin не сможет поставить Пентагону в срок до конца года от 18 до 24 истребителей пятого поколения F-35 из 141 заказанных единиц.

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