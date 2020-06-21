Тегеран, , 06:59 — REGNUM 20 июня командующий иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Реза Шабан объявил, что организация планирует начать разработку систем ПВО дальнего действия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью Fars News бригадный генерал Шабан заявил, что КСИР производит радары дальнего действия и системы ПВО, а также планирует начать свою деятельность по производству систем ПВО дальнего действия. Он выступил с речью по случаю первой годовщины сбитого иранскими военными беспилотника ВМС США MQ-4C Triton в июне 2019 года.

Командующий КСИР отметил, что Иран способен производить современные оборонные системы по самым низким ценам. Ссылаясь на опубликованное аэрокосмическими силами КСИР новое видео, на котором показана разработка местной системы ПВО «Хордад-3», сбившей в 2019 году американский беспилотник-шпион, он пояснил, что КСИР успешно испытал эту систему на море.

На опубликованном видео видно, как мобильная система ПВО запускает ракету после размещения на иранском авианосце. Ракета успешно поразила свою цель в воздушном пространстве Ирана над прибрежной провинцией Хормозган 19 июня 2019 года.