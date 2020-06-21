Пекин, , 04:50 — REGNUM Разработанный в Китае учебно-тренировочный самолет AG100 успешно совершил свой первый полет, сообщили в Авиационно-промышленной корпорации Китая (AVIC).

AG100 представляет из себя новое поколение учебно-тренировочных самолетов. Он совершил свой первый полет в аэропорту Моганьшань уезда Дэцин провинции Чжэцзян на востоке Китая.

По словам летчиков-испытателей, машина за время десятиминутного полета показала хорошую маневренность и стабильность, все системы работали в штатном режиме. Самолет был разработан Чжэцзянским Авиационно-промышленным институтом общей авиации Китая при VIC China Aviation Industry General Aircraft Co., Ltd.

Самолет призван удовлетворить растущий спрос на китайском и внутреннем рынках. Среди его преимуществ числятся экономичность, удобство управления, а также безопасность. Самолет имеет три посадочных места.