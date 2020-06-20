Вашингтон, , 15:42 — REGNUM На подготавливаемом к запуску американском марсоходе Perseverance будет установлена табличка в честь медиков, ведущих борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

До запуска нового ровера NASA на Марс остаётся около месяца, аппарат проходит заключительные этапы подготовки к старту в Космическом центре им. Кеннеди в штате Флорида. Заместитель руководителя проекта Perseverance Мэтт Уоллес отметил, что подготовка к запуску проводилась в сложной эпидемиологической обстановке, что потребовало дополнительных усилий для соблюдения графика работ.

Так как запуск этой миссии будет проходить на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции, то в NASA решили увековечить вклад медиков в борьбу с пандемией. Для этого на левом шасси марсохода будет установлена табличка размером 8×13 см с изображением обвивающей жезл змеи, считающимся символом медицины.

«Мы хотели выразить нашу признательность тем, кто поставил под угрозу свое личное благополучие для блага других. Мы надеемся, что когда будущие поколения отправятся на Марс и найдут наш марсоход, то эта табличка напомнит, что в 2020 году на Земле были такие люди», — добавил Уоллес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя Atlas V с марсоходом Perseverance со стартовой площадке на мысе Канаверал в штате Флорида назначен на 20 июля.

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