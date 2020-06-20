Берлин, , 15:25 — REGNUM Контракт на строительство четырёх фрегатов нового поколения подписала с Германией нидерландская компания Damen. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба компании.

Согласно контракту, компания Damen стала основным подрядчиком проекта на поставку четырех фрегатов MKS-180 для ВМС Германии. Партнёрами выступили компании Blohm+Voss, Lürssen и Thales.

Объединение компаний было объявлено победителями тендера на строительство фрегатов, а 17 июня бундестаг выделил необходимые финансовые ресурсы. Подписание контракта знаменует начало строительства.

Суда будут построены в Гамбурге, часть работ будет сделана на предприятиях в ряде других городов, включая Бремен, Киль и Вольгаст. В реализации проекта будут задействованы около ста малых и средних компаний из отраслей морской промышленности, машиностроения и строительства.

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