Лондон, , 15:17 — REGNUM Телекоммуникационное оборудование Huawei представляет угрозу национальной безопасности США из-за сотрудничества китайской компании с правительством КНР, заявил бывший глава компании Google и действующий председатель Консультативного совета по инновациям при Министерстве обороны США Эрик Шмидт в интервью BBC.

Шмидт заявил, что не сомневается в том, что Huawei применяет некоторые методы, которые неприемлемы для национальной безопасности США. Он добавил, что западные компании должны создавать продукты, которые позволят США и её союзникам не зависеть от китайских технологий.

«Нет сомнений в том, что проходящая через маршрутизаторы Huawei информация в конечном итоге оказывается в руках китайского правительства», — подчеркнул Шмидт.

Глава британского подразделения Huawei Виктор Ханг опроверг эти заявления, подчеркнув, что Huawei не зависит от правительства Китая или какой-либо другой страны.

«Заявления Эрика Шмидта, который в настоящее время работает на правительство США, просто не соответствуют действительности, и, как и в случае с аналогичными заявлениями в прошлом, не подтверждаются доказательствами», — прокомментировал Ханг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что правительство Великобритании призвало местных операторов связи сформировать запасы телекоммуникационного оборудования Huawei из-за возможных сбоев поставок.

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