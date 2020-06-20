Токио, , 14:46 — REGNUM Японская корпорация Toshiba планирует продать принадлежащую ей долю акций производителя компьютерной памяти Kioxia Holdings. 20 июня об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

Компания Kioxia Holdings была создана в 2018 году на базе подразделения Toshiba — Toshiba Memory Corporation. Основной сферой деятельности этой компании является производство компьютерной флеш-памяти типа NAND. Память этого типа используется в различных электронных устройствах от смартфонов до автомобилей с автономным управлением. В настоящее время корпорации Toshiba принадлежит 40,2% акций Kioxia Holdings.

По данным Nikkei Asian Review, Toshiba планирует продать принадлежащую ей долю акций Kioxia Holdings после их размещения на Токийской фондовой бирже. Ожидается, что первая часть акций будет выставлена на продажу в октябре 2020 года. Отмечается, что акционеры компании приняли подобное решение из-за высокой нестабильности рынка полупроводников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам третьего квартала 2019 года на долю Toshiba приходилось около 19% рынка флеш-памяти NAND.