Москва, , 14:09 — REGNUM Российские специалисты успешно завершили огневые стыковочные испытания ионного ракетного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Двигатель ИД-200 КР разработан специалистами ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» (входит в Роскосмос). Мощность этого двигателя достигает 3 кВт, испытания показали, что он способен развивать удельную тягу до 4,5 тыс. л. с. Планируется, что двигатели этого типа будут использоваться для коррекции орбиты спутников и других космических аппаратов, а также для будущих миссий в дальнем космосе.

Принцип работы ионных двигателей основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного газа, разгоняемого до высоких скоростей в электрическом поле. Ионные двигатели отличаются от химических очень малой тягой, но высоким удельным импульсом. Основной сферой применения подобных двигателей является управление положением спутников на орбите Земли. Также двигатели этого типа используются на некоторых автоматических межпланетных станциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года был запущен основной маршевый ионный двигатель зонда японского аэрокосмического агентства JAXA «Хаябуса-2». Целью этого зонда было изучение астероида Рюгу, планируется, что он вернётся к Земле в конце 2020 года.