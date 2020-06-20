Москва, , 13:40 — REGNUM Российские популяризаторы астрономии и космонавтики Виталий Егоров и Игорь Тирский обнаружили в архиве китайской миссии «Чанъэ-2» фотоснимки мест посадки американских пилотируемых кораблей серии «Аполлон». Об этом 20 июня об этом сообщает «газета.ru».

Американские космические корабли серии «Аполлон» использовались для пилотируемых полётов к Луне с 1968 по 1972 годы. За это время было выполнено девять таких полётов, шесть из которых включали посадку на Луну.

В 2010 году Китай запустил вторую автоматическую межпланетную станцию «Чанъэ-2». Этот аппарат был выведен на окололунную орбиту и провёл фотосъёмку некоторых участков Луны, включая места посадки американских кораблей. В 2018 году полученные «Чанъэ-2» снимки были выложены на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.

Егоров и Тирский изучили этот архив и обнаружили в нём фотографии со следами шести американских миссий. Наиболее различимыми оказались кадры с места посадки корабля «Аполлон-16» возле кратера Декарт. На этих кадрах можно увидеть место последней стоянки лунного вездехода LRV, а также поверхность, на которой астронавты устанавливали научные приборы.

«Обнаружение этих снимков сродни кладу. Наверно я оказался первым, кто увидел эти кадры за пределами Китайской академии наук. Ранее китайские ученые только сообщали, что такие снимки есть, но официально никогда не публиковали их», — отметил Егоров.

Он добавил, что эти кадры вошли в представленную в мае книгу «Люди на Луне. Главные ответы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня представители космических агентств России, США и ряда других стран в формате онлайн-конференции обсудили программы изучения Луны.

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