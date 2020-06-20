Куру, Франция, , 13:08 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Vega с 53 малыми спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане отложен на неопределённую дату. 20 июня об этом сообщает пресс-служба корпорации Arianespace.

Arianespace является оператором предстоящего запуска. Первоначально он планировался на 18 июня, позже был сдвинут на 20 июня из-за неблагоприятных погодных условий.

«Из-за сильного ветра в районе космодрома погодные условия для запуска остаются неблагоприятными, поэтому 16-ый старт ракеты-носителя Vega откладывается. Новая дата запуска будет объявлена в ближайшее время по мере нормализации погодных условий», — отметили в Arianespace.

16 марта правительство Франции приостановило все запуски с космодрома Куру из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Предстоящий запуск станет первым после снятия этих ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди полезной нагрузки, подготовленной к запуску с космодрома Куру ракеты-носителя Vega, находится российско-французский аппарат AMICal. Этот спутник создан НИИ ядерной физики МГУ совместно с университетом Гренобля, он будет использоваться для изучения полярных сияний.

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