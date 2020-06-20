Лондон, , 12:27 — REGNUM Власти Великобритании призвали местных операторов связи сформировать достаточные запасы телекоммуникационного оборудования Huawei в свете возможных ограничений поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

По данным агентства, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) разослал соответствующие предупреждения всем крупным оператором связи, включая BT Group и Vodafone. В сообщении говорится, что активизация действий правительства США против компании Huawei может вызвать проблемы с поставками телекоммуникационного оборудования.

«NCSC порекомендовало операторам принять ряд мер, пока мы изучаем влияние этих санкций на телекоммуникационные сети Великобритании», — отметил представитель NCSC без указания конкретных рекомендаций.

В мае 2020 года правительство США ужесточило санкции в отношении китайской компании Huawei. Новые ограничения предусматривают запрет на поставки Huawei любого оборудования, производимого с использованием американских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские производители сумеют наладить собственное производство микрочипов для преодоления последствий санкций США.

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