Москва, , 11:55 — REGNUM Активное использование смартфонов и других гаджетов в вечернее время может снизить качество сна. 20 июня об этом сообщил медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что перед сном люди часто пользуются смартфононом при выключенном освещении. Из-за этого создаётся высокая контрастность света и цветовой температуры между экраном гаджета и окружающим пространством, что отрицательно влияет на переход из состояния бодрствования в состояние сна.

«Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует», — подчеркнул Мохамед Али.

Для минимизации этого отрицательного эффекта эксперт порекомендовал в вечернее время при выключенном освещении использоваться гаджеты в режиме «ночного чтения». При этом он подчеркнул, что людям с сотрясением головного мозга стоит полностью отказаться от использования смартфона перед сном.

«Это может усугубить уже имеющиеся болезни», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года компания Google выпустила операционную систему Android 10 со встроенной поддержкой «тёмного режима».