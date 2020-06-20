Москва, , 11:27 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» запланирован на сентябрь 2020 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, запуск с космодрома «Плесецк» предварительно назначен на 20 сентября. Ожидается, что с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» на околоземную орбиту будут выведены спутники «Гонец-М» № 27, 28 и 29. Спутниковая система связи «Гонец» используется в различных сферах деятельности, включая связь с удалёнными районами и в зонах бедствий и мониторинг транспорта, экологических и промышленных объектов.

Предыдущие запуски спутников «Гонец-М» производились с помощью ракет-носителей «Рокот». В августе 2019 года начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестечук заявил, что Министерство обороны России прекращает эксплуатацию ракет-носителей этой серий. Такое решение было принято из-за того, что в РН «Рокот» использовались комплектующие, производимые на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно о переносе первого запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками «Гонец-М» с середины на четвёртый квартал 2020 года.

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