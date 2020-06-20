Берлин, , 10:59 — REGNUM Мобильное приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции в Германии загружено 9,6 млн раз по состоянию на 19 июня, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Германии.

Разработанное при поддержке правительства Германии мобильное приложение Corona-Warn-App стало доступно для загрузки в магазинах App Store и Google Play 15 июня. При установке на смартфоны Corona-Warn-App отслеживает контакты пользователя с другими владельцами смартфонов с этим приложением. В случае выявления новой коронавирусной инфекции заболевший с помощью приложения может предупредить об этом всех, с кем контактировал в последние две недели.

В правительстве Германии призвали жителей установить это приложение для замедления дальнейшего распространения коронавируса. Министр здравоохранения Йенс Спан отметил, что особенно рекомендуется использовать это приложение людям, регулярно пользующимся общественным транспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу июня специальное приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции было развёрнуто в ряде стран мира, включая Исландию, Сингапур, Индию и Австралию. Наиболее широкой популярностью подобное приложение пользуется в Исландии, где его установило около 40% жителей.

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