Лондон, , 10:21 — REGNUM Кабинет министров Великобритании рассматривает возможность использования мощностей обанкротившейся компании OneWeb для создания национальной спутниковой системы навигации. 19 июня об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.

В 2018 году участие Великобритании в проекте спутниковой системы навигации «Галилео» было ограничено из-за её выхода из Европейского союза. Занимавшая в это время пост премьер-министра Тереза Мэй объявила, что Великобритания создаст собственную навигационную систему, которая станет аналогом европейской «Галилео», американской GPS, российской ГЛОНАСС и китайской «Бэйдоу».

По данным Financial Times, в правительстве Великобритании планируют отказаться от первоначального плана создания этой системы стоимостью £5 млрд (около $6,1 млрд), предложенного в 2018 году. Вместо этого британские власти рассматривают возможность использования мощностей британской компании OneWeb, объявившей о банкротстве в марте 2020 года.

Такое решение предусматривает план государственной поддержки OneWeb, а также приобретение её другой британской организацией. В этом случае британская навигационная группировка будет развёрнута на базе спутниковой платформы OneWeb, что позволит снизить стоимость создания системы.

Компания OneWeb планировала создать группировку околоземных спутников для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. 27 марта руководство компании объявило о банкротстве и последующей продаже своего бизнеса. К этому времени компания успела вывести на околоземную орбиту 74 спутника из планируемых 600.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае начальника штаба Космических сил США генерал Дэвид Томпсон заявил, что военные ведомства США рассматривают возможность использования услуг обанкротившейся компании OneWeb для улучшения системы связи американских военных в Арктике.

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