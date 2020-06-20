Тайбэй, , 09:40 — REGNUM Смартфоны американской компании Apple линейки iPhone 12 будут оснащены модемами Qualcomm X60 5G. Об этом сообщает газета Digi Times со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, тайваньская компания TSMC планирует начать производство процессоров для новых iPhone в конце июня. В частности, для линейки iPhone 12 на мощностях TSMC будут производится процессоры Apple A14 и модем Qualcomm X60. Отмечается, что оба этих компонента будут производиться по 5-нанометровому технологическому процессу.

Ранее специалисты ожидали, что новая линейка смартфонов iPhone будет оснащена более ранним модемом от Qualcomm X55 5G. Модемный чип Qualcomm X60 был представлен в феврале 2020 года, от чипов предыдущего поколения он отличается более высокой энергоэффективностью, что позволит продлить срок работы смартфона без подзарядки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне главный исполнительный директор Broadcom Хок Тан заявил, что в 2020 году компания получит доход от поставки крупной партии компонентов беспроводной связи позже, чем годом ранее. Broadcom является ключевым поставщиком модулей Bluetooth и Wi-Fi для смартфонов iPhone, поэтому эксперты предполагают, что новые смартфоны от Apple в 2020 году могут быть представлены не в сентябре, а на месяц или два позже.

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