Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Название операционной системы для смартфонов американской компании Apple будет изменено с iOS на iPhone OS. Об этом сообщает портал TechRadar со ссылкой на отраслевого эксперта Джона Проссера.

Ожидается, что компания объявит о новом названии мобильной операционной системы для iPhone на предстоящей международной конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC). Предполагается, что изменение названия с iOS на iPhoneOS поможет подчеркнуть дальнейшее разграничение этой операционной системы и системы iPadOS для планшетных компьютеров от Apple.

Если эта информация подтвердится, то компания Apple вернёт операционной системе для смартфонов своё первоначальное название. В январе 2007 года эта система была представлена именно под названием iPhone OS, однако в 2010 году была переименована в iOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конференция Apple WWDC пройдёт с 22 по 26 июня в формате онлайн-мероприятия. На конференции Apple расскажет о предстоящих обновлениях операционных систем iOS, iPadOS, macOS, TVOS и WatchOS.

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