Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Американская компания Apple закрыла фирменные магазины в четырёх штатах США, сообщает CNN Business со ссылкой на представителя Apple.

Магазины Apple в штатах Флорида, Северная и Южная Каролина, а также в Аризоне прекратили работать с 20 июня. Компания решила пойти на этот шаг в связи с ростом уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в этих регионах.

«Мы внимательно следим за ситуацией и надеемся, что сотрудники и клиенты вернутся в наши магазины в ближайшее время», — отметили в Apple.

В марте из-за пандемии коронавирусной инфекции компания Apple закрыла большую часть своих магазинов во всём мире. Официальные магазины Apple начали открываться в большинстве стран мира в конце мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая работу возобновили около 100 магазинов Apple по всему миру.