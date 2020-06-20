Киев, , 08:10 — REGNUM Партия самоходных миномётов «Барс-8ММК», поступивших в Вооруженные силы Украины осенью 2019 года, оказалась непригодной для ведения боя и возвращена на базу хранения в посёлке Оржев. Об этом сообщил портал Defence Express.

Минобороны Украины отказалось принимать миномёты из-за того, что главное оружие машин — 120-мм минометы — были поставлены с некондиционными стволами и не имели таблиц стрельбы. То есть концерн «Укроборонпром» фактически оставил военных в неведении о том, как стрелять и попадать из этих миномётов по противнику, пишет издание.

«Теперь ВСУ ищет другие миномёты», — резюмируют авторы.

Самоходный минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля «Барс-8». По утверждению производителя, подготовка комплекса к бою занимает всего минуту, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию.

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