Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разрабатывает программу суборбитальных космических полётов, сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн 19 июня в социальной сети Twitter.

Брайденстайн отметил, что при разработке этой программы NASA опирается на частные американские компании.

«Будь то суборбитальный, орбитальный или глубокий космос, NASA будет использовать коммерческие инновационные возможности нашей страны», — подчеркнул глава NASA.

Он добавил, что на следующей неделе NASA выпустит официальный запрос информации для коммерческих компаний.

Отметим, суборбитальными полётами называют полёты летательных аппаратов по баллистической траектории без выхода на околоземную орбиту. В настоящее время несколько компаний в мире, включая американскую Virgin Galactic, разрабатывают космические корабли для проведения суборбитальных туристических полётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года компания Virgin Galactic провела первые лётные испытания суборбитального космоплана VSS Unity. Этот аппарат стал уже вторым космопланом серии SpaceShipTwo, разрабатываемой для суборбитальных туристических полётов.

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