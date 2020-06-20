Деревня Алабино, Московская область, , 07:27 — REGNUM Командно-штабные учения Кантемировской танковой дивизии и Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли на полигоне «Алабино» в Московской области. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

В ходе учений командование оценивало тактическую грамотность командиров подразделений в принятии оперативных решений при поступлении различных вводных.

В учебных боевых действиях был задействовано около четырёх тысяч военнослужащих и более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая танки Т-80У, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и инженерные машины разграждения ИМР-3.

По результатам учений, прошедших под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя, каждое подразделение получило оценку специальной комиссии штаба ЗВО.

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