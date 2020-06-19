Выборг, Ленинградская область, , 16:59 — REGNUM Траулер «Юрий Маточкин» ледового класса Ice3, с усилением корпуса и траловым комплексом последнего поколения для лова донных пород рыб, торжественно спущен на воду. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе «Выборгского судостроительного завода».

Церемония спуска на воду траулера-процессора «Юрий Маточкин» Пресс-служба «Выборгского судостроительного завода».

Траулер-процессор проекта KMT02 «Юрий Маточкин» строится по заказу АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в группу «ФОР»), в рамках действия программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях.

Всего по заказу компаний, входящих в группу «ФОР» на ВСЗ будет построено три рыболовных траулера проекта KMT02.

«На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 2375 куб. м.», — отметили на судостроительном предприятии.

Судно было заложено на Выборгской верфи 1 ноября 2018 года.

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