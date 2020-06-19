Берлин, , 14:23 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen проводит дорожные испытания универсала Golf Variant нового поколения. Фото с тестов размещены на сайте Motor1.

Тестируемый опытный образец, возможно, является версией модели в базовой комплектации. Об этом можно судить по маленьким колесам и отсутствию наконечников системы выхлопа.

Что же касается задней части авто, то там красные отражатели прикрыты камуфляжной плёнкой, окрашенной в цвет кузова, а в нижней части бампера наклеены имитирующие отражатели красные наклейки.

Пока неизвестно — получит ли новый Golf Variant в Европе более производительные версии GTD и R.

По предварительной информации, объём багажника Golf Variant 2021 модельного года со сложенными задними креслами будет равен 605 л.

Ожидается, что официальная премьера универсальной версии Golf состоится уже совсем скоро.

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen на дорогах общего пользования в Германии протестировал электрокроссовер Volkswagen ID.4

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