Берлин, , 13:48 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen разрешит покупателям поучаствовать в сборке автомобилей за 215 евро (около 17 тыс. рублей). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Возможность собрать авто появится на предприятии Volkswagen в немецком городе Дрездене. Причём распространяться данное предложение будет на сборку только электрокара e-Golf. Отмечается, что процесс сборки будет проходить под наблюдением и контролем специалистов Volkswagen.

Желающих собрать электрокар будут объединять в группы по четыре человека и распределять на пять участков, после чего участники приступят к работе над авто. Процесс сборки будет идти 2,5 часа.

Кроме того, клиентам компании проведут экскурсию с гидом по заводу, а желающим купить продукцию сувенирного магазина будет предоставлена скидка в 10% и один напиток.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустит на авторынок электрокроссовер Volkswagen ID.4 в двух версиях. Один вариант нового электрокара получит статус глобальной модели, а второй будет продаваться только в КНР.

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