Токио, , 12:56 — REGNUM Японская компания Honda немного модернизировала модель CR-V и показала новую флагманскую комплектацию Black Edition. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Обновлённый кроссовер оснащён модернизированными фарами с динамическими «поворотниками», а также электрическим подогревом рулевого колеса и опцией автоматического опускания боковых зеркал при движении задним ходом.

Что же касается версии Black Edition, то она имеет снаружи и внутри чёрно-белый декор. Это авто имеет затемнённые диски размером 18 дюймов из алюминия. Также затемнена передняя и задняя оптика, в том числе и противотуманные фары. Внутри модели автопроизводители использовали много чёрного оттенка.

Техническая часть данных модификаций обновлённой CR-V осталась прежней.

Стоимость самой дешёвой комплектации рестайлингового CR-V равна 3 361 600 иен (около 2,2 млн руб.), а Black Edition — 3 774 100 иен (около 2,46 млн руб.).

Напомним, в марте нынешнего года кроссовер Breeze стал бестселлером японской компании Honda в Китае. За месяц на территории КНР дилеры реализовали 7615 единиц Breeze, что в три раза больше продаж кроссовера CR-V.

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