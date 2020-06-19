Самара, , 12:13 — REGNUM Тюнинг-ателье Lada Sport (принадлежит компании АвтоВАЗ) создало новый гоночный автомобиль на базе серийного хэтчбека Lada Granta для выступлений в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Кузов новинки оснащён облегченным каркасом безопасности, а также несколькими пластиковыми элементами. Из пластика изготовлены капот, крышка багажника и часть остекления.

В движение гоночную модификацию Lada Granta приводит 165-сильный мотор рабочим объёмом 1,6 л. В качестве трансмиссии у авто будет либо синхронизированная коробка передач, либо кулачковый КПП. Это зависит от итогов проведения тестов.

Однако самые главные доработки произошли у подвески. Она теперь построена на сферических шарнирах. Также специалисты ателье снабдили конструкцию подвески новыми амортизаторами, которые дадут возможность регулировать подвеску в более широком диапазоне.

Напомним, по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, в мае нынешнего года в странах ЕС было продано 128 новых машин Lada, что на 69,2% меньше, чем в мае прошлого года.

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