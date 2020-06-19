Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Инженеры американской компании Ford создали технологию автономного вождения ADA (Active Drive Assist). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что автомобили Ford будут оснащаться новой технологией уже в 2021 году.

Среди первых авто, которые получат систему Active Drive Assist, будет электрокроссовер Mustang Mach-E.

Система Active Drive Assist войдёт в специальный «пакет» Active 2.0 и будет включена в список доступного оборудования уже в начале продаж кроссовера. Также во второй половине 2021 года американская компания начнет продавать ПО для работы ADA. Программное обеспечение для автономной системы клиенты компании смогут установить, посетив своего местного дилера или в беспроводном режиме.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться системой ADA», — сказал директор по глобальным программам Ford Даррен Палмер.

Он добавил, что стоимость системы будет относительно небольшой. На данный момент специалисты Ford внесли в специально созданную базу данных более 100 000 миль дорог в Соединенных Штатах и Канаде.

Напомним, компания Ford в рамках партнёрства с индийской корпорацией Mahindra планирует создать четыре кроссовера. При этом две модели кроссоверов будут производиться под брендом Ford, а ещё две — под маркой Mahindra.

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