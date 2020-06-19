Тегеран, , 08:41 — REGNUM 18 июня утром иранские военно-морские силы успешно испытали новые крылатые ракеты в ходе военных учений, проведенных на побережье Оманского залива. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе учений были выпущены крылатые ракеты малой и большой дальности. Сообщается, что ракеты большой дальности поразили цели на расстоянии 280 километров, дальность действия которых также ожидается увеличить.

Ракеты класса «земля-море» и «море-море» запускались как с побережья залива, так и с палубы кораблей ВМФ Ирана. По данным иранского командования, ракеты с высокой точностью поразили все условные цели. Новые ракеты были разработаны и произведены иранским министерством обороны в сотрудничестве с Военно-морским флотом страны.

Военные учения были проведены через сорок дней после несчастного случая вблизи вод портов Джаск и Чабахар, который унес жизни 19 военнослужащих ВМС, 15 человек получили ранения.