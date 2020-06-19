Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве 18 июня прошла вторая репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке приняли участие пешие парадные расчеты и механизированные колонны военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Репетиция парада Победы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В состав механизированной колонны вошли 234единицы военной техники, из них более 20образцов примут участие в параде впервые, среди которых бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, танки и реактивные системы залпового огня.

Участники парада обеспечены средствами индивидуальной защиты, все военнослужащие в масках и перчатках. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, участие в параде принимают преимущественно военнослужащие с иммунитетом к Сovid-19 и без признаков инфекционных заболеваний.

Напомним, генеральная репетиция запланирована на 20 июня, а сам парад Победы пройдёт на Красной площади 24 июня.