Шэньчжэнь, Китай, , 16:10 — REGNUM Китайская компания Huawei отложила производство и приостановила заказы на комплектующие для своих флагманских моделей смартфонов. Об этом сообщили журналисты издания Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники в среде поставщиков комплектующих.

Источники издания сообщают, что компания приостановила производство, чтобы произвести оценку ущерба, нанесенного цепочкам поставок после введения новых санкций со стороны США. Один из источников уточнил, что выпуск новых смартфонов будет задержан на один-два месяца.

Флагманские модели смартфонов Huawei Mate обычно оснащаются процессорами Kirin, которые разрабатывает сама компания. Но изготовление их производится на мощностях тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Из-за санкций теперь без особого разрешения министерства торговли США TSMC не сможет поставлять чипы в Китай, так как в производстве использует американские технологии.

Первый серьезный этап санкций США против компании Huawei, влияющий на производство смартфонов, начался в мае 2019 года. Тогда американцы запретили компаниям США работу с китайской компанией. Из-за этого Huawei потеряла каналы поставок процессоров Snapdragon, производимых американской компанией Qualcomm.

Отмечается, что теперь санкции США перекрыли поставки процессоров Kirin. Взамен Huawei начала производство процессоров на мощностях китайской компании SMIC, но технологический уровень этой компании существенно ниже, чем у TSMC.