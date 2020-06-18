Берлин, , 15:25 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье G-Power представило пакет с тремя уровнями повышения производительности для купе Mercedes-AMG GT 63. Об этом сообщается на сайте компании.

«Четырехдверка» GT 63 является и так очень производительным авто, которое может похвастаться в базовой версии мощностью 577 л. с. (800 Нм) от четырёхлитрового агрегата V8 AMG твин-турбо M177 и 630 л. с. в версии GT 63 S. Однако G-Power решило превзойти эти показатели и выпустила пакет GP 63 Biturbo, который увеличивает мощность авто до 800 «лошадей» (1000 Нм).

Для достижения данного эффекта тюнеры оснастили мотор модели специальным программным обеспечением GP-800, комплектом новых турбокомпрессоров, а также специальными соединениями глушителя с турбиной, обеспечивающими лучшую проходимость газов по выхлопной системе. Кроме того, в пакет включены специальные спортивные воздушные фильтры и более производительная выхлопная система из нержавеющей стали.

Ранее спортивное подразделение немецкого бренда Mercedes совместно с компанией Garrett Motion представили совершенно новый электрический турбонагнетатель отработавших газов, который заменит обычный турбокомпрессор. Новинка должна устранить такое явление, как турбояма.

Читайте также: В сети обнародован тизер рестайлингового Mercedes-AMG E63