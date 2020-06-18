Редмонд, США, , 15:20 — REGNUM Развертывание ОС Windows 10 версии 2004 в безальтернативном порядке взамен предыдущих версий Windows 10, у которых срок обслуживания приближается к концу («End of Service» или EOS), готовит корпорация Microsoft. Об этом пресс-служба корпорации сообщила в официальном микроблоге службы обновления Windows в Twitter.

«Сегодня мы приступаем к обучению нашего процесса на основе машинного обучения (ML), с помощью которого начнётся выбор и автоматическое обновление до Windows 10 версии 2004 на устройствах с заканчивающимся сроком службы», ― сообщили в пресс-службе.

Согласно информационному листу жизненного цикла Windows, ближайший EOS наступит для Windows 10 версии 1809 — 10 ноября. Следом, 8 декабря, EOS наступает для версии 1903 операционной системы. Владельцы устройств с установленными на них этими версиями Windows 10 первыми получат автоматическое обновление.

https://twitter.com/WindowsUpdate/status/1273025556997525504

В прошлом году компания собиралась также провести автоматическое обновление операционной системы версии 1803 на версию 1903, применив процесс развертывания, основанный на машинном обучении.

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