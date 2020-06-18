Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Компании Hemi Autoworks и Ellsworth Racing в ноябре 2020 года в рамках тюнинг-выставки SEMA в Лас Вегасе представят уникальную модель Highway Star. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Называется модель в честь песни Deep Purple 1972 года. Автомобиль состоит из частей известных мускул-каров. Часть деталей новинка позаимствовала у модели Dodge Viper. От этого авто было взято шасси, которое было увеличено примерно на 330 мм. Это было сделано для того, чтобы шасси было совместимым с кузовом, который был взят у Dodge Challenger 1970 года. В свою очередь кузов был расширен более чем на 380 мм с помощью более крупных крыльев.

Под капотом Highway Star будет работать 6,2-литровый агрегат HEMI V8 Hellcat с нагнетателем. Движок будет сочетаться с коробкой передач от Viper. Кроме трансмиссии у Viper были взяты: подвеска с койловерами, тормоза и система охлаждения.

«Обуто» авто будет в толстые шины, а 19-дюймовые колёсные диски также будут от Viper.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Senner Tuning представило пакет Stage 1 для Mercedes-AMG GT S, который увеличивает производительность автомобиля с 515 л. с. до 623 «лошадей».

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