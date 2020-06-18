Пекин, , 14:42 — REGNUM Китайский автопроизводитель Zotye запатентовал новую модель электромобиля. Патентные изображения размещены на сайте CarsWeek.ru.

Судя по изображениям, скорее всего, речь идет о новом поколении электрокроссовера E200. Модель имеет схожие черты с компактным электрокаром. Также из снимков видно, что машина оборудована двумя посадочными местами.

Кроме того, у новинки появилось несколько интересных решений. В частности, можно отметить скрытые ручки дверей и необычную конструкцию бампера, на котором размещены замаскированные дневные ходовые огни.

Некоторые детали автомобиля скрыты под накладками, а низ переднего бампера выполнен из пластика. Новая модель также имеет овальную форму задней части и большие вертикальные фонари на корме.

Напомним, актуальное поколение Zotye E200 комплектуется электрическим мотором мощностью 82 л. с. Запас хода этой модели равен 301 км.

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