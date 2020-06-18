Берлин, , 10:05 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье TechArt представило набор оригинальных колёс для Porsche Taycan под названием TechArt Formula VI. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Размер колёс составит 20 дюймов. Колёса для Taycan смотрятся более стильно, они окрашены в чёрный и белый цвета. В ателье заверили, что колёса очень лёгкие.

На данный момент для Taycan в тюнинг-компании могут предложить колёса, сделанные по индивидуальному проекту.

В TechArt подчеркнули, что ещё целый ряд модернизаций авто находится в процессе разработки. Они будут касаться экстерьера и интерьера модели.

Улучшения будут включать в себя: большое заднее крыло и доработанную переднюю часть модели. Кроме того, TechArt будет дорабатывать техническую часть Porsche Taycan, но пока точные показатели не сообщаются.

Напомним, в первой половине июня 2020 года дилеры немецкой компании Porsche в России начали приём заказов на новые кроссоверы Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe.

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