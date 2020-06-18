Берлин, , 09:46 — REGNUM Спортивное подразделение немецкого бренда Mercedes представило совершенно новый электрический турбонагнетатель отработавших газов. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новый электрический турбонагнетатель заменит обычный турбокомпрессор. Новинка призвана устранить такое явление, как турбояма. В создании агрегата инженерам компании помогали специалисты Garrett Motion.

Отмечается, что система e-turbo очень похожа на ту, что используется в движках гоночных болидов Формулы 1. Электрический турбонагнетатель сочетает в себе быстрый отклик небольшого турбонагнетателя с высокими пиковыми характеристиками большего турбонагнетателя.

В компании уверяют, что используя данную техническую новинку исключается задержанный отклик обычного турбонагнетателя. Таким образом, происходит более быстрый отклик мотора во всем диапазоне оборотов. Кроме того, e-turbo помогает двигателю внутреннего сгорания обеспечивать больший крутящий момент при более низких оборотах силового агрегата и соответственно мощность мотора значительно вырастает.

Ранее тюнинг-ателье Senner Tuning представило пакет Stage 1 для Mercedes-AMG GT S. Он увеличивает производительность автомобиля до 623 «лошадей» (750 Нм). В Stage 1 входят: спортивный воздушный фильтр K&N, заслонка выхлопной системы и обновлённое ПО.

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