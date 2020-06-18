Вашингтон, 18 июня 2020, 09:42 — REGNUM Американский военный спутник Red-Eye-2 выведен на орбиту с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте NASA.
«Микроспутник (программы) Red-Eye был выведен сегодня днем на околоземную орбиту», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, орбитальный аппарат Red-Eye-2 массой 110 кг был доставлен на МКС американским грузовым космическим кораблем Cygnus в феврале 2020 года. Аппарат будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.
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