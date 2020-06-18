Сеул, , 09:27 — REGNUM Южнокорейская компания Kia планирует провести премьеру «растянутой» версии Kia Optima/K5 в рамках мотор-шоу в китайском городе Чэнду 24 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

От базовой модели новинка отличается большими габаритами и модернизированной внешностью. Также изменения затронули и салон Optima.

Внешний вид новой модели выделяется стильной задней линией остекления и доработанным передним бампером. Внутри машины появилась виртуальная приборная панель с большим дисплеем. Также в авто есть мультимедийка с сенсорным экраном и модернизированная центральная консоль.

Длина седана составляет 4 980 мм. Таким образом, автомобиль стал больше исходного авто на 50 мм. Настолько же подросла колесная база машины — до 2 900 мм. Кроме того, седан стал на 25 мм шире (1 860 мм).

В линейке силовых агрегатов новинки числятся «турбочетверка» объёмом 1,5 л производительностью 170 «лошадей», а также двухлитровый мотор мощностью 240 л. с. Первый движок сочетается с 7-скоростным «роботом», а второй с 8-скоростным «автоматом».

Напомним, с января по май текущего года объём продаж электрокаров южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и Kia Motors вырос на 57,9%, до 40 182 экземпляров.

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