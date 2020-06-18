Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Проведённые на Международной космической станции (МКС) исследования показали, что источник токсичного бензола может находиться в одном из американских модулей, сообщили 17 июня в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Замеры показали, что к повышению уровню бензола на МКС мог привести очиститель воздуха.

«В попытке снизить уровень бензола в атмосфере будут установлены угольные фильтры в модуле Unity», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экипаж МКС установил прибор для определения качества воздуха в российском модуле «Звезда».

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