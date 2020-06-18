Нью-Йорк, США, , 06:40 — REGNUM Высокие налоги с продаж цифровой продукции Apple и Google для мобильных телефонов раскритиковал 18 июня основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице в Twitter.

«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.

По мнению Дурова, результатом такой политики является существенное удорожание продукции, а «стартапы и целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе». Предприниматель также заявил, что регуляторы в сфере продаж цифровых товаров «игнорируют эту абсурдную ситуацию в течение 10 лет».

В качестве альтернативы он предложил пользователям устанавливаться программное обеспечение и приложения напрямую, либо через альтернативные магазины приложений.

Ранее Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON в связи с судебным разбирательством в Соединённых Штатах.

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