Москва, , 06:04 — REGNUM На долю России приходится 26,7% от общего числа утечек данных из облачных сервисов в мире за 2019 год, говорится в отчёте компании InfoWatch, которая специализируется на информационной безопасности в корпоративном секторе.

Всего за прошлый год произошло 248 случаев утечек данных из «облаков» — в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Лидером по этому показателю являются США, на долю которых приходится 27,5% всех случаев.

«Более 53% всех утечек из облачных сервисов зарегистрированы в компаниях США и России вместе взятых», — говорится в документе.

Отмечается, что в России в открытом доступе из-за утечек оказались более 122 миллионов записей персональной и платежной информации.

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