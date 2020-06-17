Санта-Клара, США, , 21:59 — REGNUM Менеджер AMD заявил, что «категорически отвергает» слухи о возможной задержке выхода на рынок процессоров с архитектурой Zen 3. Об этом 17 июня сообщил журнал PC Gamer.

«Это неправда. Я категорически отвергаю эти слухи, и Zen 3 идет по графику, согласно планам на 2020 год», — сказал Роберт Холлок, руководящий отделом технического маркетинга. Таким образом, он опроверг информацию, содержащуюся в статье газеты DigiTimes.

В материале издания сообщается, что AMD планирует отложить выпуск процессоров AMD Ryzen 4000, который должен состояться в 2021 году. Его источники утверждают, что предыдущие процессоры AMD продаются настолько хорошо, что производитель решил продлить их жизненный цикл.

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