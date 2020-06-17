Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Военно-морским силам (ВМС) США передана первая партия из двух глубоко модернизированных палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet модификации Block III, сообщает 17 июня пресс-служба американской авиакосмической корпорации Boeing.

По их информации, для тестирования технической совместимости с авианосцами ВМС США получили один одноместный F/A-18E и один двухместный F/A- 18 °F .

«Компания Boeing поставила ВМС США первые два истребителя F/A-18E/F Super Hornet модификации Block III, в частности один одноместный F/A-18E и один двухместный F/A- 18 °F . Эти машины будут применяться для испытаний», — указано в сообщении корпорации.

«Самолеты предназначены для проверки технической совместимости с авианосцами и взаимодействия с бортовыми системами нового истребителя», — приводит пресс-служба Boeing слова вице-президента компании Стива Уэйда, руководящего программой F/A-18.

В частности, планируется тестирование новой сетецентрической системы связи.

Истребители модификации Block III отличаются от базовой версии истребителя F/A-18E/F Super Hornet увеличенной дальностью полета, сниженной радиолокационной заметностью и обновлённой системой связи. В 2019 году корпорация Boeing и ВМС США подписали договор на приобретение 78 таких самолётов.

Напомним, палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet являются основой палубной авиации. Авиапарк ВМс США насчитывает 310 одноместных F/A-18E и 274 двухместных F/A- 18 °F .

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