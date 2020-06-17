Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Microsoft решила пересмотреть свою программу Windows Insider, чтобы упростить процесс бета-тестирования. Об этом компания сообщила 16 июня в своём блоге.

Она отметила, что хочет предоставить пользователям, участвующим в тестировании Windows, больше вариантов участия, которые бы соответствовали их потребностям.

Компания написала, что считает: лучший способ сделать это — сместить акцент с частоты на качество. В рамках изменений Microsoft в том числе запустит канал Dev Channel, предназначенный для продвинутых пользователей, а к каналу Beta Channel смогут присоединиться люди, которые не очень хорошо разбираются в работе операционной системы.

Напомним, каждый пользователь Windows может присоединиться к программе открытого тестирования Windows Insider. Он сможет сделать это при условии, если является владельцем лицензированной копии Windows 10 или Windows Server 2016.

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