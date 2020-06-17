Токио, , 15:32 — REGNUM Японская автокомпания Mazda провела в онлайн-формате премьеру пикапа BT-50 нового поколения. Мероприятие прошло 17 июня в прямом эфире корпоративного канала компании Mazda Australia.

Авто предназначено для австралийского рынка. Поскольку в Австралии пикапы всегда пользовались большой популярностью, то представители марки рассчитывают на хорошие продажи новинки.

Внешний вид пикапа выполнен в фирменном стиле Kodo, поэтому лицевая часть модели похожа на флагманский кроссовер Mazda CX-9.

Уже в начальной версии новый BT-50 имеет двухрядную кабину. Построена модель на новой платформе от Isuzu D-Max, которая позволяет оснастить авто современным турбированным дизельным мотором объёмом три литра производительностью 188 «лошадей» (450 Нм).

Силовой агрегат в зависимости от выбранной комплектации работает с механической трансмиссией либо с классическим автоматом. За доплату покупателям будет доступен привод 4×4.

Ранее стало известно, что японский автопроизводитель Mazda разрабатывает новые модификации для модели Mazda 3, среди которых может быть модель с турбированным двигателем и приводом 4×4.

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